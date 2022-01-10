اغتيال “داعشي” داخل مخيم الهول السوري

2022/01/10 | 12:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الإثنين ، عن عملية اغتيال غامضة استهدفت احد عناصر تنظيم “داعش” الاجرامي داخل مخيم الهول السوري.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “احد عناصر عصابات داعش الاجرامية تمت تصفيته بشكل سري داخل مخيم الهول اثر خلافات حادة بين عناصر التنظيم الاجرامي داخل المخيم من دون […]

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