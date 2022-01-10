2022/01/10 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر العشرات من اهالي قضاء الزبير في البصرة، صباح اليوم الاثنين، للمطالبة بتوفير الخدمات.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “اهالي قضاء الزبير في محافظة البصرة خرجوا بتظاهات غاضبة للمطالبة بتوفير الخدمات في المناطق”.وأضاف المراسل، أن “التظاهرة جاءت على خلفية سقوط طفل في فتحة (مجاري)، فضلاً عن وفاة اشخاص عدة سابقاً بنفس […]

ظهرت المقالة بعد سقوط طفل في “المجاري”..



انطلاق تظاهرات غاضبة بقضاء الزبير أولاً على ايرث نيوز.

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