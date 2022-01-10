الحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية العراقية

2022/01/10 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيساً للمجلس إنه يفتح باب الترشيح لهذا المنصب خلال 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد أعلن ترشيح اسم الرئيس الحالي برهم صالح كمرشح وحيد للحزب لتولي المنصب لولاية رئاسية ثانية.

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