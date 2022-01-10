بينهم ’إرهابي’ ومروجو مخدرات.. القبض على 10 مطلوبين في بغداد

2022/01/10 | 12:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، القبض على 10 متهمين بمواد قانونية مختلفة، بينهم إرهابي ومروجو مخدرات.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الثاني 2022)، "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، تمكنت القطعات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة من تنفيذ واجبات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح ضمن مناطق شرقي بغداد، تمكنت خلالها من القاء القبض ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق احكام المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بالإضافة الى ضبط (19) غم من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها مع عدد من الأسلحة الغير مرخصة، الى ذلك نفذت قوة امنية مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفارز من الامن الوطني ووزارة الصحة واجب تفتيش أحد المذاخر في الكرادة، تمكنت خلاله من مصادرة كمية من الادوية منتهية الصلاحية، في حين تم القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام مواد (التزوير، المخدرات، الشروع بالقتل) ضمن قاطع الرصافة".

وأضاف البيان، "وعلى صعيد متصل تمكنت مديرية شؤون السيطرات وخلال عمليات التفتيش والتدقيق في احدى السيطرات جنوب بغداد من القاء القبض على متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة، ضبط بحوزته (170) غم من مادة الكرستال المخدرة مع أجهزة تعاطيها، وفي الاثناء تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

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