طائرات F16 العراقية تدمر أوكاراً لداعش بين صلاح الدين ونينوى

2022/01/10 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ،اليوم الاثنين، ان طائرات أف ستة عشر العراقية نفذت ثماني ضربات جوية بين محافظتين.

وأوضحت الخلية في بيان ان القوة الجوية العراقية نفذت بواسطة طائرات اف ستة عشر ثماني ضربات أسفرت عن تدمير عدة اوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى.

وبينت ان الضربات نفذت بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لجهاز الامن الوطني.

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