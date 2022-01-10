شاهد بالفيديو.. البنك المركزي يطلق مبادرات لدعم المواطنين العراقيين

2022/01/10 | 12:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IKUPRgCMHi4

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