بينهم ارهابي ومروجو مخدرات.. القبض على (10) متهمين في بغداد

2022/01/10 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابي ومروجين للمخدرات وضبط أسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القطعات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من تنفيذ واجبات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح ضمن مناطق شرقي بغداد، تمكنت خلالها من القاء القبض ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق احكام المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بالإضافة الى ضبط (19) غم من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها مع عدد من الأسلحة الغير مرخصة".

الى ذلك، "نفذت قوة امنية مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفارز من الامن الوطني ووزارة الصحة واجب تفتيش أحد المذاخر في الكرادة، تمكنت خلاله من مصادرة كمية من الادوية منتهية الصلاحية".واشارت الى انه "تم القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام مواد (التزوير، المخدرات، الشروع بالقتل) ضمن قاطع الرصافة".وعلى صعيد متصل، "تمكنت مديرية شؤون السيطرات وخلال عمليات التفتيش والتدقيق في احدى السيطرات جنوب بغداد من القاء القبض على متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة، ضبط بحوزته (170) غم من مادة الكرستال المخدرة مع أجهزة تعاطيها، وفي الاثناء".

ولفت البيان الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

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