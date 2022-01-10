اعتراف قديم وطلب غفران متجدد .. - حمدى عبد العزيز

2022/01/10 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز صمدت أم كلثوم وصمد صوتها أمام هجوم اليمين الديني عليه والذي كان قد بدأ بعد نكسة يونيو 67 مباشرة ، وكانت نقطة البدء على منابر المساجد وفي شرائط الكاسيت التي راجت في هذه الفترة للشيخ كشك صاحب الخطب الشهيرة التي كان فيها يتناول أم كلثوم بالسخرية وينعتها بالكفر وتضليل المسلمين ، حين كان يطل علي المصلين كل يوم جمعة من كل إسبوع في أحد المساجد الكبري الكائنة في منطقة دير الملاك بالقاهرة ..



فتنتشر تلك ......





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