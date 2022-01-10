2022/01/10 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..طوابير الصحفيين والفنانين والأدباء في وزارة الثقافة لاستلام المنحة الحكومية

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طوابير الصحفيين والفنانين والأدباء في وزارة الثقافة لاستلام المنحة الحكومية أولاً على ايرث نيوز.

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