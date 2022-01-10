تحركات أمريكية “مريبة” للسيطرة على الاقتصاد الاردني لصالح “إسرائيل”

2022/01/10 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية محمد الروسان ، الاثنين ، عن تحركات خارجية وداخلية مريبة للسيطرة على عجلة الاقتصاد الاردني.وقال الروسان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هدف الولايات المتحدة الأميركية في الاردن هو رهن ملف الطاقه كملف استراتيجي للكيان الصهيوني”.وأضاف أن “الكارتل الاقتصادي والسياسي في مفاصل الدولة والذي يتبع […]

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