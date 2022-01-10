الجمارك: ضبط 910 ملايين ليرة لبنانية بحوزة مسافر أجنبي في مطار النجف

2022/01/10 | 12:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الهيئة العامة للجمارك،اليوم الاثنين، ضبط 910 ملايين ليرة لبنانية بحوزة احد المسافرين الاجانب في مطار النجف الاشرف الدولي.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بجهود استثنائية لكادر جمرك مطار النجف الاشرف تم ضبط مبلغ و قدره 910 تسعمائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية عند احد المسافرين الاجانب قادماً من لبنان …

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