المرور تعلن حجز 2800 مركبة خصوصي تعمل بصفة أجرة

2022/01/10 | 12:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال أسبوعين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أحصت مديرية المرور العامة، أعداد المركبات الخصوصي التي تعمل بأجرة المحتجزة خلال أسبوعين.

وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "المديرية اتخذت إجراءات عديدة بحق المركبات الخصوصي ممن يعملون بالأجرة"، مبينًا أنَّه "تمَّ حجز ما يقرب من 2800 عجلة خلال الأسبوعين الماضيين في بغداد".

واوضح، أن "عمل المركبات الخصوصي بالأجرة يؤدي إلى زخم مروري، ولا بد لنا من اتخاذ اجراءات بحقهم وفق القانون"، مشيرًا إلى أنَّ "العقوبة وفق القانون تقضي بحجز المركبة المخالفة 5 أيام وغرامة 100 ألف دينار".

وأضاف، "في حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الحجز إلى 10 أيام"، لافتًا إلى أنَّ "مفارز المديرية منتشرة بعموم محافظات البلاد".

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