الخالدي: الفوضى ستعم البرلمان خلال الايام المقبلة بسبب الصراعات

2022/01/10 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع مقرر مجلس النواب السابق محمد الخالدي، الاثنين، تزايد حدة الانقسامات السياسية وانعكاسها على اداء مجلس النواب، مبينا ان الفوضى ستعم كل البرلمان خلال الجلسات المقبلة.وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سيناريو جلسة تنصيب محمد الحلبوسي ونوابه كان متوقعا سيما مع استمرار الخلافات السياسية”.واضاف ان “اتفاقا بين بعض القوى السياسية قد جرى […]

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