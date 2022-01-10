جنيف: انطلاق جلسة المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة

2022/01/10 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت في جنيف المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة حول الضمانات الأمنية والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية.وكان الجانبان قد عقدا مساء أمس لقاء تمهيديا وصفه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بـ”المذهل والصعب والعملي”.ويترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف برفقة نائب وزير الدفاع […]

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