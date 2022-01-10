فيديو من السماء يظهر ما كان يفعله أشخاص علقوا على قطعة جليد عائمة قبل إنقاذهم

2022/01/10 | 12:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت متأخر من صباح السبت انفصلت قطعة جليدية عن الخط الساحلي الرئيسي على خليج غرين، آخذة معها معدات أشخاص كانوا هناك.وأبلغ مكتب شرطة مقاطعة براون لأول مرة عن وجود 27 شخصًا على الطوف الجليدي، ثم رفع هذا العدد إلى 34 شخصًا بعد ساعات قليلة.

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