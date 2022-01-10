القبض على مسافر لبناني بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية بمطار النجف

2022/01/10 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن القبض على مسافر لبناني الجنسية بحوزتة كمية كبيرة من العملة اللبنانية مخفية مع علب حلويات بمطار النجف الأشرف.

وقال بيان للاستخبارات تلقته (بغداد اليوم)، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مفرزة من الكمارك تمكنت من القاء القبض على احد المسافرين من الجنسية اللبنانية".

وأضاف، انه "ضبط بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانيه كانت مخفيه مع علب حلويات، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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