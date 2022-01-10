تراجع أسعار النفط للجلسة الثانية مع تصاعد الإصابات بأوميكرون

2022/01/10 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر، اليوم الاثنين، نتيجة التأثير السلبي للارتفاع السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا حد من هذا التراجع.

وهبط خام برنت 38 سنتا أو 0.46% إلى 81.37 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو 0.43% إلى 78.56 دولار للبرميل.

وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في كانون الأول وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وطبقا لإحصاء لرويترز تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.

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