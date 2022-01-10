2022/01/10 | 13:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. صدامات وإصابة محتجين بتجدد التظاهرات أمام شركة نفط الشمال في كركوك) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8ZPMO_WLpeY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. صدامات وإصابة محتجين بتجدد التظاهرات أمام شركة نفط الشمال في كركوك) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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