ديالى.. القوات الامنية تنفذ حملة مداهمات لملاحقة 13 هدفاً لداعش

2022/01/10 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت القوات الامنية في ديالى، اليوم الاثنين، حملة مداهمات لملاحقة 13 هدفاً تابعاً لتنظيم داعش الارهابي.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز قتالية من الفرقة الاولى للجيش العراقي شنت عمليات دهم وتفتيش مفاجئة في 4 قواطع ضمن الاجزاء الشرقية والشمالية الشرقية في ديالى لتعقب خلايا داعش الارهابي”.وأضاف المصدر، […]

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القوات الامنية تنفذ حملة مداهمات لملاحقة 13 هدفاً لداعش أولاً على ايرث نيوز.

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