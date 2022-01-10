2022/01/10 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / يوسف الراشد… شهد العراق اليوم الاحد ولادة جديدة لخامس دورة برلمانية عراقية تشريعية بعد عام 2003 وقد اختلفت مراسيم ولادة هذا البرلمان الذي شهد توافد بعض الاعضاء بارتداء الاكفان ورفع الاعلام والهتافات وقسم من الاعضاء جاء بالتكتك وقسم برتداء الدشاديش الرثة والممزقة والغير لائقة وقسم اخر من الاعضاء بالهندام والزي الرسمي الذي يمثل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي الجديد ….. وفوضى الولادة ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي الجديد ….. وفوضى الولادة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).