كازاخستان: القوة الروسية ستنسحب

2022/01/10 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايييف، الاثنين، إن القوة العسكرية بقيادة روسيا التي انتشرت في بلاده عقب الاضطرابات القاتلة، ستنسحب "قريبا"، متحدثا عن محاولة انقلاب دبرها ما سماها "مجموعة منفردة".

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