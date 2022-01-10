2022/01/10 | 13:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الحشد الشعبي ، الاثنين، عن انشاء 6 خطوط نار متعاقبة في مواجهة تسلل داعش الارهابي على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي انشأ 6 خطوط نار في مناطق متفرقة من حاوي العظيم على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ضمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: انشأنا 6 خطوط نار متعاقبة في مواجهة تسلل داعش بين محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: انشأنا 6 خطوط نار متعاقبة في مواجهة تسلل داعش بين محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).