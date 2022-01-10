ايران تعتزم تصدير نظام دفاعها الجوي بعيد المدى

2022/01/10 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة بلغاريان ميلتاري ، الاثنين، بأن ايران تعتزم تصدير نظام دفاعها الجوي الصاروخي من طراز AD-200 فيما تم توزيع كتالوك التصدير من قبل وزارة الدفاع الايرانية .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” نسخة التصدير من الصواريخ الايرانية المضاد للطائرات وفقًا للمعلومات المنشورة في كتالوج الصادرات الإيرانية AD-200 مصمم […]

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