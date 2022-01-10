الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية في جزيرة نينوى

2022/01/10 | 13:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذ قوات الجيش والحشد عملية أمنية في جزيرة نينوى لملاحقة فلول “داعش” الاجرامي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من الحشد الشعبي اللواء 44 وبإسناد مديريات مقاتلة الدروع والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والمدفعية في الحشد الشعبي وقوة من الجيش العراقي بغطاء جوي من […]

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