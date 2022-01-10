الرئيس الكازاخي: استعدنا النظام الدستوري وسنحارب الإرهاب لكشف المسؤولين عن العنف

2022/01/10 | 13:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، الإثنين، أن "النظام الدستوري" أُعيد إلى البلاد بعد ما وصفها بـ"محاولة الانقلاب"

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