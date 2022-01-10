بالصور:إحباط عملية انتحارية بواسطة دراجة نارية في الانبار.

2022/01/10 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الاثنين، بإحباط عملية انتحارية بواسطة

دراجة نارية بالانبار.

وذكر بيان للخلية، ، أن "بعملية

استباقية نوعية نفذت وفق معلومات

استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات

الفرقة الخا

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