2022/01/10 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو:الامين العام للعتبة الحسينية الجديد يستلم مهام عمله رسميا بحضور ممثل السيد السيستاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/10 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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