خبير قانوني: حادثة الاعتداء على رئيس السن جريمة يعاقب عليها القانون

2022/01/10 | 13:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عد الخبير القانوني علي التميمي , الاثنين , حادثة الاعتداء على الرئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفق المادة 229 وتصل عقوبتها الى الحس لثلاث سنوات.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المخالفة القانونية التي تم ارتكابها باستبدال رئيس السن محمود المشهداني واضحة لكون المفوضية العليا […]

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