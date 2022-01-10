احباط عملية انتحارية بواسطة دراجة نارية في الانبار

2022/01/10 | 13:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة قامت بتفتيش جميع المنازل المحيطة بالقرية للبحث عن الارهابيين وتأمينها من المخاطر المتوقعة.

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