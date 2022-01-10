رئيس الإتحاد الاسيوي للركبي يزور بغداد للمرة الأولى

2022/01/10 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وصل رئيس الاتحادين الاسيوي والعربي للركبي قيس الظالعي الى العاصمة بغداد في زيارة هي الاولى له.وقال الأمين العام للحنة الركبي العراقي محمد حنون في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس الاتحادين الاسيوي والعربي للركبي ونائب رئيس الاتحاد الاماراتي قيس الظالعي وصل مع الامين العام للاتحاد الاماراتي للركبي محمد الزعابي الى العاصمة بغداد اليوم […]

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