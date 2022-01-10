الفكر العنصري الاسرائيلي يجسد سياسة القمع والإجرام

2022/01/10 | 13:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سري القدوة… استمرار اليات العمل الاسرائيلي وارتفاع وتيرة الاستيطان الاستعماري في فلسطين يؤكد اصرار حكومة الاحتلال على المضي قدما في طريقها من اجل تهويد الارض الفلسطينية حيث قامت مؤخرا بالمصادقة على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي […]

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