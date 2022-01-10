كردستان يخصص 259 دونما لتحويلها الى مناطق خضراء

2022/01/10 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أحصت هيئة حماية وتحسين البيئة في الإقليم، اليوم الاثنين، عدد الاجازات الممنوحة للمشاريع المنجزة خلال عام، فيما أشارت الى تخصيص نحو 259 دونماً لجعلها مناطق خضراء.

وقال رئيس هيئة حماية البيئة عبد الرحمن صديق خلال مؤتمر صحفي إن “الهيئة استطاعت وضع الإقليم ضمن لائحة القوائم العالمية حيث تعمل على تفعيل مناهج جديدة للمحافظة على البيئة والأماكن الطبيعية في محافظات الإقليم بالتنسيق مع وزارة البيئة بالحكومة الاتحادية والمنظمات وقنصليات الدول الأجنبية”.

وإضاف، أنه “سيقام مؤتمر دولياً للمحافظة على البيئة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار بدعوة 500 مستثمر وسيصدر دليل خاص بالاستثمار الأخضر”، مبيناً، أنه “تمّ تنفيذ 2876 مشروعاً، خلال العام الماضي مطابقة للشروط فيما لم ينجز 48 مشروعاً”.

وتابع، أن “هناك اهتماماً بالبيئة واحياء ذكراها، إذ تم تخصيص يوم معين من السنة لمحافظات ومدن الاقليم، مثلا: اربيل 14 آذار و السليمانية 15 تشرين الثاني و دهوك شهر ايلول مع ذكرى تاسيس المحافظة، حيث تعمل بالاقليم 220 منظمة في مجال البيئة”.

واكد صديق انه “تم تخصيص نحو 259 دونماً من اراضي المشاريع السكنية والصناعية لجعلها مناطق خضراء لحماية البيئة في الاقليم، فمن أحد شروط منح الاجازة لاي مشروع، يجب أن يتم تخصيص مساحة لزرع الأشجار وتكون خضراء حسب حجم الأرض المخصصة للمشروع”.

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