بعد اطلاق سراحه.. السلطات الأسترالية توقف ديوكوفيتش مجددًا

2022/01/10 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت السلطات الأسترالية القبض مجددا على المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش ، صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات قليلة من أمر المحكمة بإطلاق سراحه.

وكانت محكمة أسترالية قد قضت بإطلاق سراح لاعب التنس الصربي، المحتجز منذ الخميس الماضي بفندق في ملبورن، عقب إلغاء تأشيرة دخوله البلاد، نظرًا لعدم حصوله على لقاح كورونا.

وأمر القاضي كيلي أنتوني، من محكمة ملبورن الفيدرالية، السلطات الأسترالية بتنفيذ قرار إطلاق سراح ديوكوفيتش خلال 30 دقيقة، وتسليمه جواز سفره ومتعلقاته الشخصية، والسماح له بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

لكن التطور اللافت جاء سريعًا، حيث أكد سيرديان، والد نجم التنس، للصحافة الصربية أن السلطات الأسترالية اعتقلت نجله مجددا، من أجل ترحيله.

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