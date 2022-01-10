العبادي: يجب أن لا نربح السلطة بخسارة الدولة

2022/01/10 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطب رئس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، القوى السياسية المحلية، مؤكدا انه يجب أن لا نربح السلطة بخسارة الدولة.وكتب العبادي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا “لا تضيعوا الأصل: مصالح المواطنين وسلامة الوطن وصلاح النظام، هي الأهم، يجب أن لا نربح السلطة بخسارة الدولة، إن خسرنا الدولة […]

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