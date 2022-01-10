2022/01/10 | 13:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، الإثنين، أن إجمالي عدد الموقوفين منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الأسبوع الماضي، وصل إلى 7 آلاف و939 شخصًا.وقالت الوزارة في بيان، إن “عملية مكافحة الإرهاب مستمرة حاليا من أجل الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد”.وأضاف البيان أن الوضع استقر في جميع مناطق البلاد، وأنه تم تحرير المباني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف نحو 8 آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في كازاخستان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف نحو 8 آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في كازاخستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).