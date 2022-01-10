اتحاد الكرة يسعى إلى تأمين وديتين للمنتخب الاولمبي

2022/01/10 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يسعى الاتحاد العراقي بكرة القدم، إلى تأمين مباراتين وديتين للمنتخب الاولمبي تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.وقال المدير الاداري للمنتخب الاولمبي مهدي كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، يسعى إلى تأمين مباراتين تجريبيتين ،لمنتخبنا الاولمبي امام منتخب الكونغو و فريق شختار الاوكراني (تحت 23 عاماً”.واوضح ان “المباراتين ستقامان ضمن معسكر […]

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