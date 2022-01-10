الى قادة الاطار التنسيقي..!

2022/01/10 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء ابو معارج الدراجي || عمي انتم مو امير المؤمنين علي عليه السلام حتى تصبرون على الاذى وتتحملون غصب حقوق جمهوركم بسبب وصية.عمي انتم قيادات عدكم ٩٠ مقعد يعني تمثلون ٩ مليون مواطن عراقي اذا سلمنا ان الانتخابات غير مزورة واذا مزورة فبحث اخر لانكم فعلا تمثلون الاغلبية الشيعية المسحوقة من قال […]

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