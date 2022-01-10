كيف يجب أن يكون الطعن الدستوري والقانوني للإطار التنسيقي

2022/01/10 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حازم أحمد || ١- الإطار التنسيقي يقدم الطعن إلى المحكمة الاتحادية، بصفته (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)، ويكون بقضيتين: أولًا: الاعتداء على رئيس مجلس النواب (كبير السن).ثانيًا: تجاوز الكتلة النيابية الأكثر عددًا، وتغييب حق الكتلة التي نص عليها الدستور على وفق المادة 76؛ بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.٣- الإطار […]

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