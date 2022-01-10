المرصد العراقي لحقوق الإنسان يضع 4 قوانين على طاولة البرلمان الجديد

2022/01/10 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان مجلس النواب الجديد، إلى إعطاء أولوية للتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها.

وذكر المرصد في بيان أن هناك أربعة قوانين مهمة على مجلس النواب إيلاء الاهتمام بها وإعطائها أولوية في التشريع، خاصة وأن مسوداتها مكتوبة منذ سنوات، رغم وجود خلافات على بعض فقراتها.

وأشار المرصد إلى أن القوانين الأربعة التي يتحتم على مجلس النواب الجديد تشريعها هي حقوق الطفل ومناهضة العنف الأسري وحق الحصول على المعلومة وحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

إن القوانين الأربعة التي يتحتم على مجلس النواب الجديد تشريعها هي: حقوق الطفل – مناهضة العنف الأسري – حق الحصول على المعلومة – حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.



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— المرصد العراقي Iraqi Observatory for Human Rights (@IOHRiraq) January 10, 2022

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