الكشف عن كواليس إنسحاب 5 نواب من الكتلة الأكبر التي شكلها الإطار التنسيقي (وثائق)

2022/01/10 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن خفايا انسحاب 5 نواب من الكتلة الأكبر التي شكلها، مؤكدا أن هؤلاء النواب تعرضوا لـ”ضغوط” أدت لانسحابهم.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز إن “ضغوطا مورست على 5 نواب، سبق وإن انضموا للكتلة الأكبر التي شكلها الإطار التنسيقي، أدت الى انسحابهم منها”.وأضاف أن […]

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