هل انسحبت اميركا فعلا من العراق ؟!

2022/01/10 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عادل الجبوري || حلّ يوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي، وانتهى، حاله حال بقية الايام في العراق، فمن جانب، شهد جزءا من مظاهر احياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهادة قادة النصر، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني، ومن جانب، كان حافلا بحراك […]

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