محادثات طارئة.. رونالدو يفكر بالرحيل

2022/01/10 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أطلقت الصحافة البريطانية لقب "محادثات الأزمة"، على مفاوضات طارئة يخوضها النجم كريستيانو رونالدو مع وكيل أعماله، بعد أقل من 6 أشهر على انتقال النجم البرتغالي لناديه السابق مانشستر يونايتد.

ووفقا لصحيفة "الصن"، سافر وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، البرتغالي جورجي مينديز، إلى بريطانيا لإجراء محادثات طارئة مع رونالدو بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد.

وتأتي المفاوضات بعد "قلق كبير" أبداه رونالدو بشأن مستوى فريقه المتراجع، بالرغم من أدائه الجيد، وتسجيله لـ14 هدفا في 21 مباراة خاضها حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "الصن"، يخشى رونالدو أن ينتهي حلمه بالعودة إلى الوطن في أولد ترافورد "بكارثة".

وأشارت تقارير إلى أن مينديز، وكيل رونالدو منذ فترة طويلة، قد سافر مؤخرا للجلوس مع موكله ومناقشة مخاوفه بشأن حالة مانشستر يونايتد المضطربة.

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