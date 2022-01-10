النفط والسماوة يفتتحان مباريات المرحلة الثانية من السلوي الممتاز

2022/01/10 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه فريق النفط نظيره السماوة في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز بكرة السلة.ويسعى الفريقان الى تحقيق بداية ايجابية في هذه المرحلة، خلصة فريق النفط الذي يغرد وحيداً بالصدارة برصيد 22 نقطة والتي حققها في 11 انتصاراً في 11 مباراة.في المقابل، يحاول السماوة تدارك الفرصة ومغادرة قاع الترتيب، حيث يقف […]

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