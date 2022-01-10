علماء يصنعون بيضا نباتيا من فطر الملابس كبديل عن تربية الدجاج

2022/01/10 | 13:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استطاع فريق من العلماء تصنيع ما وصف بالبيض النباتي الصديق للبيئة كبديل جيد عن تربية الدجاج من خلال أحد أنواع الفطريات.وابتكر باحثون في فنلندا أحد البروتينات الأساسية المتواجدة في بياض البيض والتي تعرف باسم “ovalbumin” من خلال استخلاصه من أحد أنواع الفطريات.وبحسب المصادر، استطاع العلماء استخلاص هذه البروتينات من فطر يحمل اسم […]

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