بينهم ارهابي.. القوات الامنية تعتقل 10 متهمين في بغداد

2022/01/10 | 13:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت القوات الامنية، اليوم الاثنين، 10 متهمين بينهم إرهابي ومروجين للمخدرات في العاصمة بغداد.وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد”.وأضاف البيان، أن “القوات الأمنية في فرقة […]

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القوات الامنية تعتقل 10 متهمين في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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