وزارة الثقافة العراقية يهنئ برفسور عراقي لفوزه بجائزة الملك فيصل

2022/01/10 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنـأ وكيل وزارة الثقافة والسياحة

والاثار د.نوفل ابو رغيف ، البروفيسور

الدكتور محسن الموسوي لفوزه ب(جائزة

الملك فيصل) في فرع اللغة والأدب عن مجمل

نتاجاته في الأدب والنقد باللغتين

العربية والانگليزية.

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