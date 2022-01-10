المواصفات المطلوبة للحكومة حتى تكون قادرة على انقاذ البلد

2022/01/10 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

خلال السنوات الماضية تطرقت الكثير من

مراكز الدراسات والأبحاث العالمية الى

تعرض العراق الى انهيار اقتصادي في

المستقبل القريب، وقد قمت انا بالتحذير

من هذا الواقع منذ عدة سنوات ووض

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