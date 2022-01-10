اصابة رئيس هيئة الاستثمار بفيروس كورونا

2022/01/10 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي مطلع، اليوم الاثنين،

بإصابة رئيس هيئة الاستثمار سهى نجار

بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، إن “رئيس هيئة الاستثمار

الاتحادية، سهى النجار مصابة حاليا

بفيروس كورونا”.



لافتا الى ان النجار

خضعت ي

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