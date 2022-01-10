2022/01/10 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يشكل مجلساً تحقيقياً بحق أفراد شرطة اعتدوا بالضرب على مواطن ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يشكل مجلساً تحقيقياً بحق أفراد شرطة اعتدوا بالضرب على مواطن ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يشكل مجلساً تحقيقياً بحق أفراد شرطة اعتدوا بالضرب على مواطن ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).