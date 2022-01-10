2022/01/10 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الاثنين، من اعتقال متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية في بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مواطنة استنجدت بمفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ عن قيام شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية في الدولة بالاحتيال عليها وسرقة عجلتها نوع كيا ريو في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد".

وأضافت انه "نظراً لأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل إلى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه في منطقة الكرادة".

ولفتت المديرية في بيانها الى انه "تم ضبط بحوزته مجموعة من سيم كارت كان يستخدمها في عملية النصب والاحتيال، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بسرقة العجلة وبيعها بمستمسكات مزورة"، مشيرة الى انه "تم تصديق أقواله بالاعتراف ابتدائيا قضائيا، حيث ان قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة عقيد بأحد الأجهزة الأمنية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة عقيد بأحد الأجهزة الأمنية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).